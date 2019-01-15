За высокими показателями, которые демонстрирует глава Харьковской области Юлия Светличная, стоит кропотливая работа, отметила в программе «Комментарии» на телеканале Р1 политический эксперт Елена Бугло.

Популистов легко выявить

Если сказала — выполнит

Показатель системной работы

Самый высокий рейтинг доверия

— «Слово и дело» — универсальный ресурс. Это не только информационная площадка, на которой выкладываются текущие политические новости. Это издание дотошно следит за выполнением обещаний, данных политиками и чиновниками. Этот ресурс – один из самых незаангажированных, он работает прозрачно, поэтому к его рейтингам придраться невозможно.Эксперты сделали итоговый рейтинг ответственности за 2018 год, показывающий, как руководители областей держат слово. И уже не первый год губернатором, который лучше всех выполняет взятые на себя обязательства, оказывается глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная. Ее рейтинг ответственности за 2018 год – 84%. Это означает, что 84% обещаний руководитель Харьковщины выполнила, 16% – находятся в стадии реализации, а невыполненных обещаний у Юлии Александровны вообще нет.Портал «Слово и дело» очень четко все отслеживает. Например, в середине декабря минувшего года Юлия Александровна сообщила, что в течение года будут отремонтированы все областные больницы. И тут же сайте на «Слово и дело» появляется информация: «Председатель ХОГА Юлия Светличная пообещала отремонтировать областные больницы. Контроль – один год».— Проводился соцопрос, целью которого было выяснить, какому политику доверяют люди. Что должны сделать политик или партия, чтобы за них проголосовали? И большинство опрошенных ответили: доверять можно только тому, кто выполняет свои обещания.Кстати, на том же портале «Слово и дело» меня поразила информация о том, что один из украинских городских голов (не харьковский) успел дать 412 обещаний. Сказал – и надеется, что через год или два никто и не вспомнит, что он наобещал. Но теперь на этой информационной площадке все зафиксировано, и политиков-популистов очень легко выявить.— Безусловно, это очень высокий показатель, учитывая, что невыполненных обещаний – ноль. Это говорит о том, что Юлия Светличная пустых обещаний не дает. Если она берет на себя обязательства, то четко понимает, что задача будет выполнена. Это говорит о том, что она несет ответственность за свои слова.Такими качествами отличаются, к сожалению, далеко не все политики. Избирательная кампания только началась, а мы уже видим плакаты с заведомо невыполнимыми обещаниями.— За всеми цифрами прежде всего стоит кропотливая работа. Работа любой команды зависит от руководителя. Если он четко держит руку на пульсе, берет ситуацию под свой контроль – самые сложные задачи выполняются. Кроме того, Юлия Светличная может рассчитывать на свою команду, которая работает вместе с ней на результат и на которую можно положиться.Например, реконструкция областной филармонии, которая была растянута на десятилетия, завершается именно при Юлии Александровне. Обещание главы Харьковщины о том, что филармония будет достроена, зафиксировано на портале «Слово и дело». И, честно говоря, в этом не приходится сомневаться: если пообещала – выполнит. Кроме того, она берется за такие проекты, на которые ее предшественники махнули рукой. Вспомним знаменитый музей в Пархомовке, который находился просто в плачевном состоянии, хотя там хранятся настоящие шедевры мирового искусства. Здание было в залоге. Но Юлия Светличная в очередной раз доказала, что неразрешимых ситуаций не существует — есть политическая воля.Люди идут на личный прием к Юлии Александровне, потому что верят: она не оставит их проблему без внимания. Например, у жителей одного из сел Золочевского района не было автобусного сообщения с райцентром. Узнав, что Юлия Александровна будет за 50 км в соседнем селе – собрались и на такси поехали туда, чтобы встретиться с ней. И автобусный маршрут в село вернули! Ни одна проблема, с которой люди обращаются к главе области, не остается без внимания. А отсюда – и достаточно высокий рейтинг доверия к ней.— У Юлии Александровны высокий уровень ответственности не только по данным портала «Слово и дело», но и по оценке самих жителей Харьковщины. Она очень много времени проводит на работе, и любая ситуация находится у нее под контролем. Нередко чиновники действуют по принципу: не спеши выполнять приказ – его в любой момент могут отменить. Но с Юлией Александровной такие вещи не проходят – она четко следит за выполнением своих поручений.— В процессе работы и руководитель, и команда нарабатывают механизмы, которые позволяют демонстрировать положительную динамику. Это показатель системной работы. Системно ремонтируются больницы, восстанавливаются школы, строятся амбулатории. Проблемы, которые много лет были болезненными точками на карте Харьковщины, постепенно решаются.— Естественно. Юлия Светличная как глава облгосадминистрации практически во всех рейтингах занимает первые места.В общественной организации «Право выбора», в которой я руковожу проектами, мы с коллегами Запорожской и Днепропетровской областей провели массовое социологическое исследование при подготовке к выборам по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областям. И я предложила вставить в это исследование рейтинг доверия к первым лицам – председателям облгосадминистраций и городским головам. Так вот рейтинг Юлии Александровны был самым высоким по сравнению с руководителями других регионов – 74%.Из чего складывается рейтинг доверия? Если люди видят реальные дела – естественно, они доверяют такому политику. И большой плюс Юлии Александровны и ее команды в том, что они выходят к народу. Юлия Светличная – политик новой формации. Она прекрасно понимает необходимость встреч с людьми, откровенных разговоров, необходимость выслушать каждого. Большой ее плюс – в том, что она регулярно общается с жителями области не только в приемной ХОГА, а непосредственно в трудовых коллективах, в районах. И люди понимают – есть к кому обратиться, есть кому пожаловаться на свою проблему. И это новое качество публичной политики.— В политике должно быть больше женщин. И очень хорошо, что это началось с Харьковской области. Юлия Светличная показывает такие результаты, что ни один злопыхатель не сможет заявить, будто женщин нельзя пускать в политику. На примере таких молодых руководителей, как Юлия Светличная, еще больше женщин поймет, что они могут добиться успеха в жизни.Мы живем в информационном обществе, и благодаря этому у людей есть возможность получать информацию, сравнивать, анализировать… Люди уже научились отличать тех, кто отвечает за свои слова, от популистов. Политик запоминается делами.