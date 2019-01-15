Российское Министерство обороны подготовило проект постановления, согласно которому ПВО РФ получит право сбивать пассажирские самолеты, нарушившие воздушное пространство страны.Соответствующий документ "О порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы в воздушном пространстве" опубликован на сайте правительства России. Об этом сообщает НВ.
В нем говорится, что военный самолет-нарушитель предписано принудить к посадке или выходу за пределы воздушного пространства РФ, а в случае, если он не реагирует, его следует сбить.
При этом гражданские самолеты, пересекающие границу России и не реагирующие на предупреждения и предупредительный огонь, подлежат уничтожению, если их полет "грозит массовой гибелью людей, экологической катастрофой или нападением на стратегические объекты".
Также отмечается, что меры реагирования российские военные должны принимать уже в том случае, если неопознанное воздушное судно приблизится к госгранице на расстояние менее 50 километров.
В то же время, каким образом военные будут определять, исходит ли опасность от пассажирского самолета-нарушителя, не уточняется.