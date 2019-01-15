Хоккеисты харьковского «Динамо» сыграли два очередных матча чемпионата Украинской хоккейной лиги, результаты которых оказались прямо противоположны.

9 января в Киеве подопечные Александра Куликова встречались с аутсайдером первенства – местными «Ледяными волками». Первый период прошел без заброшенных шайб, и лишь перед самым экватором матча Александр Праведный вывел вперед харьковчан – 0:1. На 38-й минуте этот успех развил Алексей Сиротенко, и второй период завершился со счетом 0:2. В начале третьего периода, на 43-й минуте, Богдан Наливайко увеличил разрыв – 0:3, на 48-й еще одну шайбу забросил Дмитрий Халин – 0:4, а на 53-й Артем Кобиков довел счет до крупного – 0:5. Лишь на 58-й минуте Александр Давиденко забросил ответную шайбу – 1:5, но она стала слабым утешением для столичной команды. «Динамо» открыло счет своим победам в начавшемся 2019 году.А в минувшее воскресенье харьковчане принимали лидера – херсонский «Днепр». В этом поединке первый период также завершился со счетом 0:0, но уже на 31-й секунде второй двадцатиминутки Никита Коваленко отправил шайбу в ворота Тимура Мамедова и вывел вперед гостей – 0:1. В конце периода, на 39-й минуте, Николай Коляда использовал численное преимущество и увеличил разрыв – 0:2, а за 1 минуту 28 секунд до финальной сирены, когда динамовцы устроили мощный натиск на ворота Олега Петрова, херсонцы провели быструю ответную атаку, которую точным броском завершил Иван Золотухин, – 0:3.Набрав в 28 играх 18 очков, «Динамо» остается на пятой строчке турнирной таблицы. Завтра, 16 января, в 16.30 в Киеве наши земляки снова сыграют с «Ледяными волками», а в воскресенье, 20 января, в 13.00 в Белой Церкви их ожидает поединок с «Белым барсом».