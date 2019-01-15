За три года промышленные предприятия области нарастили выпуск продукции на 14%. В целом по Украине рост производства за этот период втрое ниже – 4,9%.

Объем реализованной промышленной продукции предприятий Харьковщины за 11 месяцев 2018 года составил 169,4 млрд грн. Это на 20 млрд (или 13,4%) больше, чем за аналогичный период предыдущего года. За девять месяцев прошлого года прибыль прибыльных предприятий Харьковщины составила 5,6 млрд грн. Средняя заработная плата на промышленных предприятиях в течение года увеличилась на 21% и за 11 месяцев 2018 года составила 8 тыс. грн.– Промышленность Харьковщины – это 70% бюджетных поступлений, 30% рабочих мест области и 60% всей прибыли экономики области. В промышленности работают более 155 тысяч жителей области. Поэтому можем с уверенностью сказать, что развитие промышленности – это база региональной экономики. От ее роста зависит развитие региона в целом, – подчеркивает председатель ХОГА Юлия Светличная. – Работаем с каждым предприятием области, и у каждого есть наша поддержка и контроль - как в производственных вопросах, так и в социальных. За три последних года имеем рост производства в машиностроении области. Видим перспективы и делаем все, чтобы предприятия Харьковской области были загружены.Если рассчитать кумулятивный рост производства, то есть тип регионального роста, основанный на внутрирегиональных источниках развития, то за три последних года харьковская промышленность нарастила выпуск продукции на 13,9%. Наибольший рост демонстрируют отрасли химической продукции, производства изделий из древесины, машиностроения и фармации.– По итогам последних трех лет наиболее эффективно работает наш машиностроительный комплекс. За девять месяцев 2018-го прибыль машиностроительной отрасли составила более двух миллиардов гривен – это почти 60% всей прибыли промышленного комплекса, – отметила Юлия Светличная.Большой импульс к развитию харьковских машиностроительных предприятий дал ежегодный Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы».В 2017 году в рамках форума был заключен ряд крупных контрактов в энергомашиностроительной сфере на общую сумму более 5,5 млрд грн. Это дало возможность загрузить в 2018 году на 100% два наиболее мощных предприятия региона – АО «Турбоатом» и ГП «Электротяжмаш».В 2018 году на форуме было заключено сделок более чем на шесть миллиардов гривен, достигнуты договоренности об инвестиционных намерениях еще на 250 миллионов долларов, подписаны два меморандума о сотрудничестве.– Все это позволит загрузить наши предприятия на 2019-2020 годы, гарантирует стабильность и дальнейшее развитие энергомашиностроительного комплекса Харьковской области, – сказала Юлия Светличная.Высокую степень загруженности имеют предприятия оборонно-промышленного комплекса Харьковской области.Благодаря активному сотрудничеству областной администрации и концерна «Укроборонпром» в рамках программы импортозамещения в оборонной сфере в Харьковской области сформирован «оборонный кластер», ядром которого стал ГП «Завод имени В.А. Малышева». Это позволило предприятию войти в тройку крупнейших машиностроительных предприятий области.Также руководству области удалось привлечь к выполнению государственного оборонного заказа почти полторы сотни смежных предприятий, среди которых – «Коммунар», «Турбоатом», «Южкабель», ЛКМЗ, Волчанский агрегатный завод, «Хартрон» и др.Кроме того, начиная с 2014 года, в области ведется большая работа над расширением рынков сбыта и ассортимента продукции. Например, завод «Южкабель» поставляет продукцию в Польшу, Францию и Нидерланды. Интерес для стран Евросоюза представляет продукция тракторного завода – в прошлом году ХТЗ посетила делегация представителей 24 дипломатических миссий стран – членов ЕС. Активно завоевывают европейский рынок и рынки стран Северной Америки и Восточной Азии и предприятия Индустриальной группы УПЭК.