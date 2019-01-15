Вокруг зонда, который совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, находятся множество кратеров различной величины.

Такой рельеф в районе фон Карман может создать проблемы луноходу Юйту-2, сообщает НВ со ссылкой на агентство Синьхуа.Китайское национальное космическое управление CNSA опубликовало некоторые изображения, отправленные зондом Чанъэ-4 на Землю через спутник-ретранслятор Цюэцяо.Одно из опубликованных изображений - панорамный снимок в 360 градусов, сделанный камерой, прикрепленной к верхней части посадочного модуля Чанъэ-4, сообщил заместитель директора Национальной астрономической обсерватории Китая, командующий наземной прикладной системой Чанъэ-4 Ли Чуньлай.– На панорамном снимке видно, что зонд окружен множеством небольших кратеров, что действительно потрясающе, - сказал он.Один из близлежащих от лунохода Юйту-2 кратеров имеет диаметр примерно в 20 метров и глубину примерно в 4 метра. Такая труднопроходимая местность представляет большие трудности для планирования маршрута путешествия лунохода, отметил Ли Чуньлай.Он также отметил, что по сравнению с районом лицевой стороны Луны, где прилунился зонд Чанъэ-3" в окружающем Чанъэ-4 районе мало камней, что говорит о том, что район прилунения Чанъэ-4 может быть старше.По его словам, Чанъэ-4 прилунился в районе на высоте минус примерно 6000 метров. Самый глубокий район на Луне, где высота составляет минус 9100 метров, находится примерно в 700 километрах к югу от зонда.– Информационные данные из глубин Луны являются одним из главных аспектов нашего внимания при зондировании естественного спутника Земли, - сказал Ли Чуньлай.