С 11 января начали действовать изменения в Уголовный кодекс о взаимном согласии на секс – в Украине вступил в силу закон №2227-VIII. Приняв закон более года назад, парламентарии изменили в законе понятие «изнасилование» и расширили круг возможных обвиняемых в принуждении к сексу.

«Изнасилование – совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего лица», – так теперь определяется это понятие в законе.Ранее изнасилованием считалось только грубое физическое насилие, угрозы и беспомощное положение. Наказание, как и прежде, – лишение свободы на срок до пяти лет.Кроме того, «независимо от добровольного согласия» уголовная ответственность предусмотрена за половое сношение совершеннолетнего с лицом, не достигшим 14-летнего возраста. За это грозит тюрьма на срок от восьми до 15 лет.По статье о принуждении к сексу к ответственности будет привлекаться не только начальник на работе, но и любой другой коллега. Наказание предусматривается в виде штрафа до 850 грн или арест до шести месяцев.За изнасилование супруга, бывшего супруга, родственника или близкого человека нарушитель может получить тюремный срок на 5-10 лет.Домашнее насилие (умышленное систематическое физическое, психологическое или экономическое) теперь будет наказываться общественными работами от 50 до 240 часов или арестом на срок до шести месяцев, ограничением свободы до пяти лет или лишением свободы до двух лет. В то же время, если пострадавший отказывается от уголовного производства, то закрыть дело не смогут.