В минувший уик-энд баскетболисты харьковского «Политехника» сыграли в спорткомплексе «Локомотив» два очередных матча чемпионата Украины в Суперлиге и в обоих уступили соперникам.

В пятницу, 11 января, подопечные Владимира Коваля играли против лидера – «Химика» из Южного Одесской области, который они недавно победили в драматичной двухматчевой четвертьфинальной дуэли в рамках Кубка Украины. Но на этот раз «Политехник» понес серьезную кадровую потерю: на площадку не смог выйти травмированный лидер харьковской команды – американец Телджон Джамарвиус Кромер.Первая четверть, правда, осталась за харьковчанами – 18:10, но во втором периоде гости постарались переломить ход поединка и ушли на большой перерыв уже с небольшим перевесом в счете – 38:41. К началу заключительного периода «Политехник» уступал лишь одно очко – 56:57, но этот игровой отрезок лучше провели гости, которые и выиграли встречу – 72:84.Самым полезным игроком в составе «Политехника» стал Делван Грэм, на счету которого 20 очков, 19 подборов мяча под щитами и одна результативная передача. А игрок «Химика» Илья Сидоров принес своей команде 23 очка, сделав два подбора и одну передачу.В воскресенье, 13 января, харьковчане играли с БК «Одесса», и снова без Кромера. Первый период они опять выиграли – 19:16, но во втором гости повернули ход игры вспять. К большому перерыву одесситы вели – 34:41, увеличивая в дальнейшем преимущество. После трех периодов счет был 48:61, а в итоге БК «Одесса» выиграл – 69:84.В отсутствие Кромера лидером в харьковской команде снова был Грэм (24 очка + 10 подборов + 3 передачи), а у одесситов – Алексей Беликов (20+3+1).Набрав в 17 встречах 21 очко, «Политехник» занимает седьмое место. Два следующих поединка харьковчане проведут на выезде. 17 января они сыграют в Николаеве, а 19 января в Запорожье с одноименными местными клубами.Напомним, что в Кубке Украины среди мужских команд баскетболисты харьковского «Политехника» в бескомпромиссном четвертьфинальном двухматчевом противостоянии с «Химиком» из Южного Одесской области сумели одержать победу с перевесом в одно очко и второй год подряд вышли в полуфинал розыгрыша.