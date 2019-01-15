Братья Дмитрий и Михаил Добкины вместе с внефракционным Евгением Мураевым являются главными прогульщиками заседаний Верховной Рады среди харьковских нардепов.Об этом информирует гражданская сеть «Опора».
Согласно данным экспертов, Дмитрий Добкин принял участие в 67 из 489 заседаний, а его старший брат посетил на шесть больше. Практически вдвое чаще посещал парламент их коллега Евгений Мураев – на его счету лишь 70% прогулов. Что же касается самых ответственных народных избранников, то в их число вошли экс-депутат Ирина Ефремова (ныне работает в Центральной избирательной комиссии), Александр Кирш из «Народного фронта» и Александр Беловол («Вiдродження») – они побывали на 96 и 95% заседаний.
Вместе с тем, отмечают в «Опоре», лишь двое представителей нашего региона принимали активное участие в голосованиях. Представители «Самопомощи» Роман Семенуха и Ярослав Маркевич высказывали свою позицию в 88% и 82% случаев. У всех остальных депутатов от Харьковской области этот показатель не превышает 70%, а у вышеупомянутой тройки «прогульщиков» – колеблется от 2,5 до 6,5%.
При этом Евгений Мураев стал лидером по числу законодательных инициатив и подал 164 проекта. Впрочем, ни один из них так и не был воплощен в жизнь в качестве нормативно-правового акта. На второй позиции расположился Ярослав Маркевич, у которого 153 предложения, 14 из которых поддержали остальные депутаты. Наконец, замыкает тройку самых активных парламентариев Александр Кирш – за 21 из поданных им 145 законопроектов проголосовали более половины народных избранников.
Еще одним своеобразным «рекордом» отметился «народнофронтовец» Игорь Котвицкий, который совсем недавно был самым богатым депутатом Украины. Согласно данным «Опоры», 48-летний харьковчанин с момента своего избрания ни разу не выступал с трибуны Верховной Рады.