Харьковская областная служба занятости в 2019 г. начала реализацию проекта "АгроХаб".

Об этом, как информирует Статус-Кво, сообщил директор службы Владимир Миненко.По его словам, программа нацелена на создание новых возможностей для профессиональной адаптации, а также реализации предпринимательских инициатив и кооперации в области сельского хозяйства для внутренне перемещенных лиц и жителей принимающих их объединенных территориальных громад.Как сообщил Миненко, в рамках этого проекта в Харьковском центре профессионально-технического образования государственной службы занятости будет создана учебно-экспериментальная площадка для практической подготовки слушателей по профессии "Плодоовощевед" с получением навыков капельного орошения земли.