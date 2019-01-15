Там можно выплеснуть раздражение и агрессию безопасно для окружающих.

Всего за 158 юаней (23$) и полчаса времени молодые пекинцы получают возможность выпустить пар в «комнате гнева». В защитных комбинезонах и шлемах с прозрачным забралом, с бейсбольными битами в руках клиенты Smash («Удар») могут выместить свой гнев на любом неодушевленном предмете — от радиоприемника до манекена. Об этом сообщает “Вокруг света. Украина”.-- Мне становится легче, когда я вижу, как разлетаются вдребезги бутылки, — рассказывает 16-летняя девушка, которая пришла выплеснуть свое недовольство школой.«Комната гнева» открылась в сентябре 2018 года. С тех пор, утверждает соучредитель Цзинь Мэн, здесь ежемесячно разбивают около 15 тысяч бутылок.-- Цель заведения, — говорит Цзинь, — помочь молодым людям справиться с давлением общества и стрессом, который неизбежно приносит жизнь в больших городах.Каждый месяц сюда приходит около 600 человек, средний возраст клиентов — от 25 до 35 лет.-- Одна женщина принесла все свои свадебные фотографии и разбила их здесь, — говорит Цзинь Мэн. — Каждый раз, когда мы сталкиваемся с подобными случаями, мы убеждаемся, что создали место, где можно безопасно выплеснуть негативную энергию.В следующем месяце предприимчивые пекинцы собираются открыть вторую комнату в торговом центре.