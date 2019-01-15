Реконструкция филармонии, возрождение памятников архитектуры, возобновление работы домов творчества, ремонт театров и повышение зарплаты академическим коллективам – на Харьковщине создаются все условия для развития культуры и искусства.Председатель ХОГА Юлия Светличная уверена: поддержка гуманитарной сферы — это залог устойчивого экономического развития. По ее инициативе, прошлый год стал годом восстановления культурной инфраструктуры на Харьковщине.
Скоро — первый концерт в возрожденной филармонии
Самый масштабный проект, который реализуется в области в сфере культуры, — это строительство филармонии. Уже открыт лучший в Украине органный зал, вскоре состоится первый концерт в новом большом зале.
Еще в феврале 2015 года филармония выглядела практически безнадежно, и говорить о завершении строительства в короткие сроки никто не решался. Но уже в августе 2016 года, благодаря усилиям, приложенным тогдашним руководителем области Игорем Райниным, состоялось открытие первого комплекса – органного зала. С этого времени масштабные и динамичные работы не останавливались ни на день. Юля Светличная лично контролирует ход работ. Главная задача, которую руководитель области поставила строителям — в начале 2019 года новый мощный филармонический комплекс должен радовать жителей Харьковщины классической и современной музыкой.
— На этой сцене выступал Шаляпин, были с премьерами и концертами Чайковский, Рахманинов, Хачатурян… И этот зал будет одним из лучших в Украине. Это будет мощный филармонический комплекс, — подчеркнула Светличная. — Сделаем все, харьковчане как можно скорее услышали долгожданный первый концерт в долгожданной филармонии.
Фасад здания полностью готов. В большом зале наводят порядок, в историческом зале-фойе заканчиваются работы по монтажу лепнины.
— Как и обещала Юлия Светличная, работы в большом зале филармонии были закончены в конце прошлого года. Сейчас там наводят марафет. Я был там буквально на днях – ремонт закончен, люстры повешены, сиденья установлены, сейчас их закрыли пленкой и чистят потолки. То есть идет уже так называемое украшательство, — поделился с «Вечерним Харьковом» советник председателя ХОГА Павел Федосенко.
Памятнику архитектуры – более ста лет. Во время работ по реконструкции зала пытались сохранить его исторический внешний вид и атмосферу. Скульптуры и роспись золотом воспроизводили по старым фотографиям и эскизам. Дубовый паркет, кресла, хрустальные золоченые люстры – все заказывали у украинских производителей. Сцену – сердце филармонии — сконструировали в форме ракушки. Акустика будет такой, что не понадобятся микрофоны. Музыкальное оборудование вскоре начнут монтировать.
— Если, холл, например, выполнен в более современном стиле — там много белого цвета, современное освещение, покраска стен с 3D-эффектом, как будто они неровные, то большой зал приобрел именно классический вид: большие люстры, светильники по периметру, роспись золотом, ложи – все в духе старой филармонии. Большой зал выглядит максимально приближенным к тому, каким был раньше, — говорит Павел Федосенко. – Совсем скоро город получит филармонию, о которой мечтал 15 лет.
В скором времени в возрожденном зале филармонии состоится первый концерт.
— Конкретная дата пока не называется. Но это однозначно будет что-то интересное, знаковое для любителей музыки, — сообщил Павел Федосенко.
Реконструкция Шаровского дворца сдвинулась с мертвой точки
По инициативе руководителя области была начата масштабная работа по восстановлению архитектурной жемчужины Харьковщины — Шаровского дворца. Шаровский дворцовый комплекс давно требовал внимания – он не обновлялся много лет.
— Известная архитектурная достопримечательность национального масштаба десятилетиями находилась в запущенном состоянии. На нее всегда не хватало внимания. Мы изменим ситуацию, — сказала Юлия Светличная. — На сессии областного совета приняли программу сохранения архитектурного наследия, которая позволяет привлекать на эти цели финансирование из областного бюджета, а также обращаться за международной помощью.
Павел Федосенко говорит, что специально отслеживал вопрос восстановления Шаровского дворца и пришел к выводу, что все руководители области в свое время обещали привести в порядок Шаровку. Но свое обещание – впрочем, как обычно, – сдержала только Юлия Светличная.
– Если «загуглить» фамилию губернатора и слово «Шаровка», обязательно найдется информация о каких-то обещаниях, планах найти спонсоров, начать реконструкцию и т.д., — говорит он. — Но, как видим, только при Юлии Александровне возрождение Шаровского дворца воплощается в жизнь. Неслучайно Юлия Светличная лидирует в рейтинге ответственности губернаторов по версии аналитического портала «Слово и дело».
Действительно, в прошлом году то, о чем говорилось полтора десятка лет, начало претворяться в жизнь. На реконструкцию жемчужины Слобожанщины были выделены средства из областной казны, привлечены средства иностранных инвесторов – и начались работы.
— Выделены шесть миллионов гривен на возрождение Шаровского дворца: три миллиона — из областного бюджета и еще три миллиона — помощь частного инвестора, крупного немецкого химического концерна, — отмечает Павел Федосенко. — Началась реконструкция входной группы – в прошлом году уже велись соответствующие работы. Также за эти деньги планируется восстановить оранжереи, реконструировать крышу, коммуникации… Сейчас строительство заморожено — погода не позволяет проводить работы, но реконструкция однозначно продолжится в 2019 году. Рассматривается возможность привлечения средств частных инвесторов. Работы там очень много и, чтобы все комплексно отремонтировать, средств требуется немало.
К восстановлению памятника архитектуры областная власть подходит комплексно.
— Что касается дорог, ведущих к культурной инфраструктуре, мы также уделяем ей внимание. В 2018 году в направлении Шаровского дворца была отремонтирована часть дороги, в 2019-м ремонт будет продолжен, — отметила Юлия Светличная.
Возрождаются центры культурной жизни сел
— Дом культуры — это культурное сердце каждого района. Очень важно уделять внимание развитию всех звеньев и сфер жизни общества, в том числе культуре, — отметила Юлия Светличная.
Почти 200 домов культуры восстановили в прошлом году на Харьковщине. Таких результатов удалось достигнуть благодаря позиции руководителя ХОГА, которая уверена: культура имеет большое значение для жителей области.
— В прошлом году мы обратили пристальное внимание на развитие сферы культуры в области, — рассказала Юлия Светличная. — Системно подходим к этой работе, укрепляя заведения как в областном центре, так и в районах. Было восстановлено около 200 домов культуры. На некоторых объектах провели капитальный ремонт, на некоторых – текущий. Например, Барвенковский дом культуры реконструировали полностью, восстановили учреждения в Сахновщинском, Коломацком, Кегичевском районах. Они не видели ремонта по 30-40 лет, там не было никаких условий для занятий и концертов. Исправляем эту несправедливость — культура не может финансироваться по остаточному принципу.
По словам Павла Федосенко, речь идет не только о крупных домах культуры, но и о тех, которые находятся в районных центрах, в небольших селах.
— Из двух сотен отремонтированных домов культуры в сорока прошел капитальный ремонт, масштабный. 20 домов культуры возродили, вернули из небытия. До проведения ремонтных работ они какое-то время не функционировали, а теперь возобновили работу, — говорит Павел Федосенко.
Так, в сентябре была завершена реконструкция Барвенковского районного дома культуры. В заведении капитально отремонтировали кровлю, залы и сцены, провели текущий ремонт второго этажа, лестницы и хореографического зала. Открытие заведения после капремонта отметили концертом на обновленной сцене, для которой также приобрели новую одежду.
А в Кегичевском районом доме культуры реконструируют зрительный зал. Причем, это не единственный объект в районе, который приводят в порядок. Значительный объем работ проведен в Доме культуры села Мажарка. Еще в 2015 году здание, в котором расположено заведение, было в аварийном состоянии — здесь не было отопления и электричества, протекала крыша. Первые средства для проведения противоаварийных работ выделили из районного бюджета, а уже с 2017-го года при поддержке руководства области на реконструкцию ДК удалось привлечь государственное финансирование. Сейчас здесь полностью заменена крыша, смонтирована современная электрическая система отопления, проведены работы в зрительном зале и так далее.
В Люботине возродили ДК, пустовавший 20 лет. Руководитель региона отметила, что Люботин должен выглядеть современно, и эта работа началась с восстановления Дома культуры. В 2000-м техническое состояние здания признали неудовлетворительным. С тех пор детские кружки работали в помещении местной библиотеки, а культурные мероприятия проходили в школах, парках и на открытых площадках. В 2018-м Дом культуры наконец восстановили. Здесь полностью заменили крышу и пол, утеплили потолок и стены, заменили электропроводку, отопление, окна и двери, а также провели внутренние работы. Перед Новым годом председатель ХОГА лично ознакомилась с результатом реконструкции.
— Раньше этому вопросу не уделялось столько внимания, и никогда к возрождению культуры в области не подходили так комплексно. Это не какие-то точечные мероприятия, это масштабная комплексная работа, которая охватывает целое направление, — отмечает Павел Федосенко. — Нам — жителям мегаполиса — может показаться, что дом культуры – рудимент, непонятно как сохранившийся в XXI веке с советских времен. Но это не так. В селах люди не могут каждый день ходить в кино, в ресторан, посещать театры и музеи. Способов провести досуг там намного меньше. Зачастую вся культурная, общественная жизнь проходит в домах культуры, потому что там, как правило, работают различные кружки, там же проводятся концерты и т.д. Для жителей сел, особенно небольших, это важно. И очень хорошо, что областные власти взялись за их восстановление, потому что дети получают возможность развиваться, заниматься творческом, а не болтаться на улице, а взрослые – посещать культурные мероприятия. Для области это намного важнее, чем может показаться жителям мегаполиса.
«Культура не может финансироваться по остаточному принципу»
Что касается учреждений культуры областного и государственного уровня — театральным и концертным учреждениям предоставляется поддержка из областного бюджета.
В прошлом году почти каждое театральное учреждение областной собственности получило финансовую поддержку на проведение ремонтных работ, что позволило отремонтировать кровли, заменить окна и т.п. Так, например, в театре музкомедии отремонтировали фасад, заменили отопление и крышу, установили новые кресла в зрительном зале. Проведен капитальный ремонт входной группы главного фасада театра им. Пушкина, разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания театра. Заменены окна и входные двери в театре кукол.
Кроме того, по инициативе Юлии Светличной с этого года будет увеличена зарплата работникам областных театров и концертных учреждений.
– Мы нашли возможность увеличить на 30% зарплату всем коллективам, которые сегодня подчиняются области и имеют статус академических. Это большое количество людей, и все они имеют право на достойную оплату труда, - подчеркивает Юлия Светличная.
Театр им. Т. Г. Шевченко, театр им. А.С. Пушкина, театр кукол им. В.А. Афанасьева,театр для детей и юношества, театр музыкальной комедии, Молодежный симфонический оркестр «Слобожанский», Большой Слобожанский ансамбль песни и танца, областная филармония - с 2019 года коллективы всех этих учреждений будут получать более высокие зарплаты.
Также в 2018 году председатель ХОГА добилась того, чтобы сотрудники тетра оперы и балета, который имеет статус национального уже восемь лет, начали получать соответствующие надбавки.
— Культура не может финансироваться по остаточному принципу, — уверена Юлия Светличная.