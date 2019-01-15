Реконструкция филармонии, возрождение памятников архитектуры, возобновление работы домов творчества, ремонт театров и повышение зарплаты академическим коллективам – на Харьковщине создаются все условия для развития культуры и искусства.

Скоро — первый концерт в возрожденной филармонии

Реконструкция Шаровского дворца сдвинулась с мертвой точки

Возрождаются центры культурной жизни сел

«Культура не может финансироваться по остаточному принципу»