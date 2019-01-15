УПЦ Московского патриархата сейчас переживает глубокий внутренний кризис. И ей еще только предстоит это осознать.

После того, как она перестанет искать причины своего кризиса в других. Если же проследить цепочку причин и следствий, которые к нему привели, то стоит начать с Майдана, который на самом деле стал достаточно широкой площадкой для диалога и сближения разных церквей в Украине. Особенно православных. Помимо Киевского патриархата, Греко-католической церкви и всего Всеукраинского совета религиозных организаций, Майдан поддержали многие и в Московском патриархате. Однако с началом войны это сближение пошло вспять.Об этом в интервью для ZN.UA заявил отец Кирилл Говорун, архимандрит, кандидат богословия, доктор философии, историк, профессор университета Лойола-Мэримаунт в Лос-Анджелесе, в прошлом преподававший в Йельском и Колумбийском университетах. По его словам, УПЦ Московского патриархата сама ушла с этой площадки.-- Ее никто отсюда не гнал. Для того чтобы остаться, ей необходимо было соблюсти всего лишь одно условие: признать и принять новую реальность Украины. И тогда для нее было бы место в Украине. Не номинальное — это всегда останется, как и останутся люди, которые будут и имеют полное право ходить в храмы МП. А реальное. Но на уровне смыслов, которые продуцирует эта церковь, она уже стала для очень многих людей чужой. И в этом основная ее драма, — отметил священник — Те церкви, которые признали реальность войны, страданий людей, жертв, которые назвали вещи своими именами, оказались восприняты и востребованы в Украине. В том числе и Константинопольский патриархат, позиция которого позволила Украине победно закончить свою столетнюю борьбу за автокефалию. Церкви же, отказавшиеся признать очевидное, оказались за рамками общественного принятия. Это судьба постигла и УПЦ Московского патриархата, которая упорно закрывала глаза на действительность. Начиная с демонстративного невставания в парламенте, чтобы отдать дань уважения жертвам этой войны, и заканчивая отрицанием российской агрессии против Украины и риторикой о гражданской войне и пр., что полностью отражает суть российской пропаганды. И сейчас стоит вопрос: сумеет ли это церковь вообще сохранить в Украине свою изначальную структуру.