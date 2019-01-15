Харьковщина – среди лидеров по внедрению реформы сельской медицины.

Это заявил Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время всеукраинского селекторного совещания 14 января.Совещание было посвящено вопросам строительства сельских амбулаторий в регионах, а также внедрению системы телемедицины.В прошлом году в Украине было начато строительство более 500 новых амбулаторий в рамках инициированного Президентом проекта укрепления сельской медицины. По информации Минрегиона, в настоящее время наиболее эффективно работа по строительству ведется в Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областях.Также Геннадий Зубко отметил, что Харьковщина, Кировоградщина, Днепропетровская, Ровенская и Полтавская области - первые, где заработают услуги телемедицины. На первом этапе они будут предоставляться по направлениям кардиологии, заболеваний дыхательной системы, дерматологии и эндокринологии.Как рассказал заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк, который принял участие в совещании в Минрегионе, определенные элементы дистанционной медицинской помощи уже успешно внедряются в Харьковской области.– Наша область имеет большую протяженность территории, разветвленную сеть населенных пунктов. При этом возникают определенные неудобства проезда пациентов к узким специалистам. В этих условиях необходимо было принимать решение о проведении обследования, прежде всего, сельского населения и внедрении дистанционных форм организации медицинской помощи и консультаций. В частности, учреждения здравоохранения первичного звена и бригады экстренной медицинской помощи области были обеспечены мобильными аппаратами системы «Телекард», которых сегодня в области насчитывается 840 единиц. Благодаря этому можно проводить электрокардиографическое обследование больному непосредственно во время посещения врачами первичного звена дома, при вызовах экстренной медицинской помощи, – рассказал Михаил Черняк.Результаты обследований, выполненных с помощью «Телекарда», передаются в областную клиническую больницу и службу экстренной медицинской помощи. Врач, который находится у пациента, в онлайн-режиме получает рекомендации областных специалистов по дальнейшему обследованию и лечению пациента.Количество электрокардиограмм, проведенных «Телекардом», ежегодно растет. Так, в 2016 году их было 17 тысяч, в 2017-м – 21 тысяча, а в 2018 году – уже почти 49 тысяч.– При таких условиях ежегодно выявляется около 1000 случаев инфаркта миокарда, – отметил Михаил Черняк.Кроме того, в 2018 году в поселке Колонтаев Краснокутского района использовалась компьютерная ЭКГ-система CardioLab CS разработки НПЦ РЭМПТ «ХАИ-Медика». Система позволяет врачу видеть ЭКГ непосредственно во время съема данных, что позволяет снять качественный сигнал и избежать артефактов. При наличии интернета результаты сразу передаются специалистам ОКБ, при отсутствии сети информация хранится на ноутбуке и передается специалистам в ОКБ, когда появляется доступ к интернету.Что касается обеспечения учреждений доступом к сети – в этом направлении в области также проведена большая работа.– На начало 2018 года в 230 из 332 амбулаторий области доступ к интернету отсутствовал. В течение первой половины 2018 года на 267 объектах были установлены спутниковые каналы подключения к сети интернет, которыми пользуются те учреждения, которые не имеют доступа к наземным каналам. Из 30 амбулаторий, которые строятся в рамках развития сельской медицины, не менее 13 будут подключены к сети интернет по технологии спутниковой связи сразу же после завершения их строительства, – рассказал Михаил Черняк.