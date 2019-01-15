Харьковчане заняли все призовые места в категории «классический лук» среди мужчин в личном зачете на соревнованиях за «Кубок олимпийского чемпиона Виктора Рубана», которые прошли в Школе высшего спортивного мастерства.В Открытых всеукраинских соревнованиях «Кубок олимпийского чемпиона Виктора Рубана» по стрельбе из лука приняли участие около 150 спортсменов из пяти областей Украины.
Первенство одержал харьковчанин Леонид Дикань, второе место занял Игорь Гулич, а третье – Алексей Дубик. Среди женщин в этой же категории первое и второе места заняли спортсменки из Сумской области, а третье – харьковчанка Дарья Павличенко.
Среди кадетов в категории «классический лук» в личном зачете «золото» завоевал спортсмен из Сумской области, а «серебро» и «бронзу» – харьковчане Тарас Трифанов и Андрей Сергиенко. В этой же категории среди девушек первое место заняла Юлия Коваленко, второе – Валерия Онищук, а третье - Александра Аристова. Все спортсменки – харьковчанки.
Среди мужчин в категории «блочный лук» в личном зачете лучший результат показал харьковчанин Юрий Дорошенко, призерами стали спортсмены из Киевской области. Также спортсменки из столичного региона заняли все призовые места в этой категории среди женщин.
В командном первенстве среди мужчин в классическом луке победу одержала команда Сумской области, второе место завоевала команда «Спартак», а третье - команда СДЮСШОР-2. Среди женщин лучшей стала команда «Киев-1», второе место заняла команда «Сумы-Харьков», а третье - команда «Харьковская-1».
Среди кадетов в командном первенстве в классическом луке весь пьедестал почета заняли харьковские спортсмены: первое место завоевала команда СДЮСШОР-1, второе – команда Харьковского государственного высшего училища физкультуры №1, а третье – СДЮСШОР-2. У девушек в этой категории первенство также одержала команда СДЮСШОР-1, второе – училища физкультуры, а третье – «Харьковская-1».
В командном первенстве в категории «блочный лук» первое место заняла команда «Харьковская-1», второе – «Динамо» (Харьков), а третье – лучники из Киева.