На Харьковщине стартовала приписная кампания.Приписка граждан к призывным участкам проводится с целью взятия юношей на военный учет, определения уровня пригодности к военной службе, полученной специальности, уровня образовательной и физической подготовки, а также для определения деловых и моральных качества допризывников. На протяжении января–марта к призывным участкам приписываются граждане, которым в год приписки исполняется 17 лет. В этом году это юноши 2002 года рождения, сообщает корреспондент «Вечернего Харькова» из Новобаварского райвоенкомата.
В военкомате допризывники проходят медицинский осмотр и получают приписное удостоверение.