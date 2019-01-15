На экс-главу Холодногорской райадминистрации Харькова собрали необходимый пакет документов, который планируют передать в Интерпол.

Необходимый пакет документов собрали еще в декабре 2018 года. Об этом журналисту сайта 057 сообщили собственные источники в правоохранительных органах.- Силовики собрали большой пакет документов. Сейчас его проверяет украинский Департамент Интерпола. Далее документы передадут в главное управление, которое находится во Франции. Именно там примут окончательное решение об оглашении в розыск Максима Мусеева, - отметил источник.Предположительно в пакет документов входят паспортные данные экс-чиновника, фотографии, информация о статьях, по которым обвиняют Мусеева и другие документы.Напомним, что 3 октября 2018 года СБУ заявила, что Максим Мусеев был завербован спецслужбами РФ. У экс-чиновника также нашли паспорт РФ, полученный в 2015 году.Отметим, что в конце декабря 2018 года мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что уволил Мусеева с должности главы администрации Холодногорского района.