Харьковская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй раунд открытого чемпионата Australian Open, который проходит в Мельбурне (Австралия).

В стартовом круге спортсменка со счетом 6:1, 6:2 обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич.Во втором раунде первая ракетка Украины сыграет с победительницей противостояния между украинкой Екатериной Козловой и Викторией Кужмовой из Словакии.Отметим, что Элина Свитолина выступает на Australian Open уже седьмой раз. В 2018 году спортсменка показала лучший результат среди украинок в одиночном разряде, дойдя до четвертьфинала чемпионата.