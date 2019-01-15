Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету «100 лет «Акту Злуки» – соборности украинских земель».Монета номиналом 5 гривен вводится в обращение с 17 января.
Она посвящена торжественному провозглашению акта об объединении Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в единое независимое государство, которое произошло 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве.
На аверсе монеты размещены: малый Государственный Герб Украины, под которым – надпись «Украина»; в центре на зеркальном фоне – шрифтовая композиция из аббревиатур «УНР/ЗУНР», буквы которых декорированы характерными орнаментами; внизу на матовом фоне – номинал «5/ГРИВЕНЬ», по сторонам от которого – стилизованный растительный орнамент, год чеканки монеты – 2019 (внизу), логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа на зеркальном фоне).
На реверсе монеты на зеркальном фоне размещен фрагмент «Акта Злуки». Латентным изображением на тексте просматривается изображение Трезубца. Слева и справа от надписи размещены медальоны с изображениями символов земель: льва – Западной Украины (слева) и Архангела Михаила – центральной Украины (справа), от которых вверх идет стилизованный растительный орнамент в виде лавровых ветвей, внизу – надпись полукругом «100 РОІВ АКТУ ЗЛУКИ».