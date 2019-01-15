5-летнего мальчика, которого из окна квартиры на 4-ом этаже выбросил отец, выписали из больницы.

Соответствующую информацию обнародовали сегодня, 15 января, в Харьковской больнице скорой и неотложной помощи.Как сообщается, ребенок, который поступил из Чугуевского района в харьковское медучреждение 13 января с телесными повреждениями, полученными в результате падения с высоты, был выписан. У 5-летнего мальчика медики диагностировали ушибы мягких тканей.Напомним, вопиющий инцидент произошел под Харьковом, где 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, лег спать на одну кровать со своим 5-летним сыном. Ночью мужчине приснился кошмар и, не понимая, что происходит, родитель схватил мальчика с постели и выкинул его из окна.