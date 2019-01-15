Полицейские составили фоторобот подозреваемого по словам очевидцев.

Немышлянским отделом полиции разыскивается подозреваемый в покушении на замдиректора "Харьковоблэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.Напомним, 12 января неизвестные в масках напали на заместителя гендиректора «Харьковоблэнерго».Приметы: на вид 23-25 ​​лет, рост около 180 см, атлетического телосложения, внешность славянская.Был одет в черную длинную куртку с капюшоном.Полицейские просят сообщить любую информацию о подозреваемом или о его местонахождении по телефону (0572) 93-50-40, 102 или другим удобным способом.