В системе бронирования компании отсутствует возможность приобрести билет на рейс после 9 февраля.

Венгерский лоукостер Wizz Air прекратил продажу билетов на рейс Харьков – Лондон после 9 февраля.В частности, на сайте компании больше нет возможности забронировать билет на данный рейс после указанной даты, сообщает ЦТС В аэропорту Харьков подтвердили отмену рейсов по решению перевозчика.– По решению авиакомпании Wizz Air рейсы Харьков-Лондон будут приостановлены с 10.02.2019. Насколько нам известно, причиной отмены рейсов является недостаточно высокий спрос на данное направление, – ответили в администрации аэропорта на вопрос ЦТС.Отметим, что первый рейс Харьков-Лондон Wizz Air выполнил 13 ноября. Частота полетов составляла два раза в неделю – по вторникам и субботам.Кроме британской столицы, венгерский лоукостер из аэропорта Харьков выполняет перелеты в четыре польских города: Краков, Вроцлав, Гданьск, Катовице, а также в Дортмунд и Вену.