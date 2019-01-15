Проект Географические указания в Украине опубликовал результаты онлайн-голосования за новое название для "коньяка Украины".

Об этом сообщается на страничке проекта в Фейсбуке.Согласно полученным результатам, четверть опрошенных (25,6%) отдали свои голоса за название «украинский бренди» или «бренди Украины».На втором месте – название Бурштын/Бурштынок/Бурштыняк (9,4%), на третьем – Гайстер (8,5%).Организаторы голосования сообщили, что получили 16 тысяч ответов и десятки альтернативных предложений.В конце января Министерство аграрной политики и продовольствия проведет совещание с местными производителями коньяка, на котором будут представлены результаты голосования.Согласно условиям Соглашения об ассоциации с ЕС, Украина с 2026 года должна отказаться от использования защищенного географического указания "коньяк" для продукта отечественного производства.