Сотрудники СБУ разоблачили очередную попытку вовлечения харьковчанина в преступную деятельность в пользу страны-агрессора.Об этом сообщил руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
В СБУ обратился частный предприниматель из Харькова, который занимается товарным перевозками в соседние государства. Мужчина сообщил, что в апреле 2018 года во время оформления груза на российской таможне он был завербован сотрудниками ФСБ России. Представители спецслужбы, угрожая конфискацией груза и транспортного средства и привлечением к уголовной ответственности по сфабрикованному делу, заставили его подписать обязательства о тайном сотрудничестве.
По заданию врага через личные связи в таможенных и пограничных органах Украины человек должен был собирать информацию о местах дислокации, численности и путях передвижения украинских военных на приграничных территориях, искать сведения о персональном составе пограничных нарядов, о сотрудниках СБУ в составе этих подразделений. Полученную информацию украинец должен был лично сообщать кураторам во время зарубежных поездок.
Вернувшись в Украину, мужчина сразу обратился в Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области и сообщил о факте своей вербовки спецслужбами России. Такие случаи не единичны.
В СБУ напомнили, что по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины граждане, которые не совершили никаких действий во исполнение преступного задания иностранного государства, организации или их представителей и добровольно сообщили в органы государственной власти о своей связи с враждебной спецслужбой, освобождаются от уголовной ответственности.