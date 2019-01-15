Под Харьковом задержали мужчину, который пытался ограбить квартиру.

Об этом сообщили в Главном управления Нацполиции в Харьковской области. Происшествие случилось в поселке Андреевка Балаклейского района.33-летний хозяин квартиры заявил о том, что в его доме сработали датчики движения, которые он установил и подключил к мобильному телефону. На место выехал наряд патрульной полиции и участковые офицеры.Злоумышленник в это время уже упаковал похищенные вещи (электрочайник, DVD-плеер, изделия из черного металла) и собирался бежать, но правоохранители заблокировали выход из квартиры и задержали вора. Им оказался 53-летний ранее судимый житель села Яворское Балаклейского района.По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.