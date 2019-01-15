Ситуация с питанием в странах Запада гораздо лучше, чем в Азии и Восточной Европе.

Украина попала в список стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания, соответствующий рейтинг составили ученые из Йенского университета имени Фридриха Шиллера. Об этом сообщает Настоящее время.

Украина оказалась на четвертом месте.

Первые десять позиций в рейтинге занимают страны бывшего СССР:

- Узбекистан (394 случая смерти на 100 тысяч человек)

- Туркменистан (376)

- Кыргызстан (350)

- Украина (349)

- Молдова (328)

- Азербайджан (319)

- Беларусь (313)

- Таджикистан (310)

- Казахстан (306)

- Россия (291)

Ученые утверждают, что жители этих стран пострадали от болезней, вызванных высоким содержанием в еде соли и низким потреблением в пищу овощей, орехов и цельного зерна.

Ситуация в странах Запада гораздо лучше, чем в Азии и Восточной Европе. Единственной страной в этом регионе, где в 2016 году более 100 тысяч человек умерли из-за болезней, связанных с рационом питания, стала Германия. Лучше всего, по данным ученых, питаются жители Испании, Израиля и Франции.

Исследование проведено по заказу Всемирной организации здравоохранения, в нем проанализированы данные 51 страны европейского региона ВОЗ за период с 1990 по 2016 год.

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