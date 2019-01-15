Ситуация с питанием в странах Запада гораздо лучше, чем в Азии и Восточной Европе.

Украина попала в список стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания, соответствующий рейтинг составили ученые из Йенского университета имени Фридриха Шиллера. Об этом сообщает Настоящее время.Украина оказалась на четвертом месте.Первые десять позиций в рейтинге занимают страны бывшего СССР:- Узбекистан (394 случая смерти на 100 тысяч человек)- Туркменистан (376)- Кыргызстан (350)- Украина (349)- Молдова (328)- Азербайджан (319)- Беларусь (313)- Таджикистан (310)- Казахстан (306)- Россия (291)Ученые утверждают, что жители этих стран пострадали от болезней, вызванных высоким содержанием в еде соли и низким потреблением в пищу овощей, орехов и цельного зерна.Ситуация в странах Запада гораздо лучше, чем в Азии и Восточной Европе. Единственной страной в этом регионе, где в 2016 году более 100 тысяч человек умерли из-за болезней, связанных с рационом питания, стала Германия. Лучше всего, по данным ученых, питаются жители Испании, Израиля и Франции.Исследование проведено по заказу Всемирной организации здравоохранения, в нем проанализированы данные 51 страны европейского региона ВОЗ за период с 1990 по 2016 год.