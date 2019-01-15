Ситуация с питанием в странах Запада гораздо лучше, чем в Азии и Восточной Европе.Украина попала в список стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания, соответствующий рейтинг составили ученые из Йенского университета имени Фридриха Шиллера. Об этом сообщает Настоящее время.
Украина оказалась на четвертом месте.
Первые десять позиций в рейтинге занимают страны бывшего СССР:
- Узбекистан (394 случая смерти на 100 тысяч человек)
- Туркменистан (376)
- Кыргызстан (350)
- Украина (349)
- Молдова (328)
- Азербайджан (319)
- Беларусь (313)
- Таджикистан (310)
- Казахстан (306)
- Россия (291)
Ученые утверждают, что жители этих стран пострадали от болезней, вызванных высоким содержанием в еде соли и низким потреблением в пищу овощей, орехов и цельного зерна.
Ситуация в странах Запада гораздо лучше, чем в Азии и Восточной Европе. Единственной страной в этом регионе, где в 2016 году более 100 тысяч человек умерли из-за болезней, связанных с рационом питания, стала Германия. Лучше всего, по данным ученых, питаются жители Испании, Израиля и Франции.
Исследование проведено по заказу Всемирной организации здравоохранения, в нем проанализированы данные 51 страны европейского региона ВОЗ за период с 1990 по 2016 год.