Женская сборная Украины по хоккею продолжает успешное выступление на дебютном чемпионате мира.

С 13 по 18 января в южноафриканском Кейптауне проходит квалификация женского чемпионата мира по хоккею. Украинская сборная – одна из пяти, которая борется за единственную путевку в группу В второго дивизиона.Напомним, решение о создании женской команды было принято в мае прошлого года на Исполкоме Федерации хоккея Украины. В сборную Украины вошли семь игроков из харьковских «Пантер»: Татьяна Слащева, Инна Вансович, Елена Вансович, Надежда Макаренко, Диана Ковтун, Владлена Тарасова, Владислав Скащук.В воскресенье украинки нанесли поражение сборной ЮАР (3:1), а харьковская спортсменка Владислава Скащук названа лучшим игроком матча.На следующий день украинские хоккеистки не оставили шансов команде Болгарии – 5:1. В середине первого периода «сине-желтые» выдали ударный отрезок, забросив в течение четырех минут три шайбы и фактически предрешив исход противостояния. В дальнейшем преимущество сборной Украины не вызывало сомнений, что нашло отражение, к примеру, в статистике бросков – 40:16.Решающий матч состоится в среду, 16 января. Соперницами сборной Украины в этот день станут бельгийские хоккеистки.