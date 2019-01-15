В 2018 году в результате контрольно-проверочных мероприятий в Харьковской области трудоустроено 3 363 наемных работника, что в четыре раза больше 2017 года.

такие данные привели в Главном управлении Государственной фискальной службы, отмечая, что легализация наемных работников позволила обеспечить дополнительные поступления 20,8 млн грн налога на доходы с физических лиц, 25,4 млн грн единого социального взноса, 1,7 млн грн военного сбора.Больше всего нелегальных работников нашли на предприятиях таких отраслей: строительство; торговля; охранные услуги; производство одежды и обуви; гостинично-ресторанный бизнес.За 2018 год численность застрахованных лиц, согласно отчетности по единому взносу, в области возросла на 52 тысячи и составила 711,2 тысяч человек.