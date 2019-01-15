Жительница Китая столкнулась с редким видом глухоты, - она не слышит мужские голоса. Оказалось, в Северной Америке есть около 3 тыс. людей с похожей проблемой.

Если у вас слишком надоедливый и разговорчивый муж или парень, - не спешите расставаться, ведь через пару лет стрессов от семейной жизни вы можете попросту перестать его слышать. Правда, только если у него низкий голос.Как передает НВ со ссылкой на Newsweek, подобное произошло с женщиной из города Сямынь, что на восточном побережье Китая. После длительного звона в ушах и тошноты, пациентке диагностировали довольно редкое заболевание, - низкочастотная глухота.Отоларинголог сделала такой вывод, поскольку заметила, что женщина слышит ее голос, но не слышит голос другого пациента-мужчины.Низкочастотная глухота - это один из видов нейросенсорной глухоты, для которой характерна потеря слухового восприятия низкочастотных звуков, в том числе, обычных мужских голосов.Сообщается, что такое заболевание очень редкое, поскольку внутрення часть ушной раковины, которая улавливает низкие частоты, достаточно хорошо защищена. Гораздо чаще страдают рецепторы, которые отвечают за высокие частоты, поэтому более распространена глухота на детские голоса и другие высокие звуки.По информации Newsweek, в CША и Канаде (с общим населением более 360 млн) низкочастотной глухотой страдают около 3 тыс. человек. Для них это может быть неприятное и даже опасное заболевание, поскольку люди перестают слышать голоса из телефонной трубки, шум бытовой техники, гром или звук приближающейся машины.Специалисты рассказали изданию Live Science, что слух можно восстановить, если обратиться с симптомами к врачу в первые 48 часов.Пациентке из Китая, которая, вероятно, потеряла слух из-за стрессов и недостаточного количества сна, пообещали восстановление после временного отдыха.