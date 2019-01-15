Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла стартовый матч на турнире Australian Open.Об этом сообщает НВ.
В первом круге 18-летней украинке противостояла теннисистка из Австралии Саманта Стосур, которая ранее входила в топ-пятерку женского рейтинга.
По ходу первого сета Ястремская уступала 2:5, но смогла собраться и выиграть его, не доводя до тай-брейка.
Второй сет украинка провела более уверенно и довела поединок до победы - 7:5, 6:2.
Эта победа стала для 18-летней Ястремской первой в основной сетке турниров серии Большого шлема.
Еще одна представительница Украины Екатерина Козлова в упорной борьбе уступила Виктории Кужомовой из Словакии - 4:6, 6:4, 6:2. Кужомова стала соперницей во втором раунде еще одной украинки Элины Свитолиной.
Ранее Элина Свитолина одержала победу в матче первого раунда Australian Open над представительницей Швейцарии Викторией Голубич - 6:1, 6:2.
14 января Леся Цуренко переиграла россиянку Екатерину Александрову в первом раунде Australian Open.