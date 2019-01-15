В разрабатываемые МОН новые принципы финансирования УВО заложены стимулы для укрупнения университетов.Чтобы предотвратить увеличение количества учреждений высшего образования в Украине, улучшить результаты и достичь критической массы, следует ввести профилирование и слияние университетов. Эта проблема не нова, и решается она очень сложно. Ведь попытки закрыть хотя бы даже откровенно неконкурентоспособное УВО неизбежно наталкиваются на сопротивление, в частности и на уровне политиков, которые начинают обвинять МОН в намерениях лишить какой-то регион (город, область) будущего. Однако в разрабатываемые МОН новые принципы финансирования УВО заложены стимулы для укрупнения университетов. Возможно, этот механизм финансового стимулирования окажется действеннее прямых административных мер.
Об этом пишет на ZN.UA Максим Стриха, заместитель министра образования и науки Украины, доктор физико-математических наук.
– Общий объем финансовой поддержки научных проектов и стипендиальных программ для молодых ученых в системе МОН увеличился в 2018 г. в 1,5 раза и составил 0,94% от общего объема финансирования научной деятельности в государстве за счет общего фонда государственного бюджета. В абсолютных цифрах это составляет 87744,5 тыс. грн — против 58221,7 тыс. грн в 2017 г. В 2019-м для государственной поддержки научной деятельности молодых ученых в смете МОН запланировано 88370 тыс. грн, — это уже более 13% всех средств, которые направляются на поддержку науки в университетах, — отмечает замминистра.