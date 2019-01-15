В Харьковской области мошенники возобновили попытки обмана людей под видом работников газовой компании.

О подозрительных лицах, которые пытаются попасть в дом под видом газовиков, ПАО «Харьковгаз» просит своих клиентов немедленно сообщать полиции.– Мы призываем всех потребителей газа обязательно убедиться в наличии служебного удостоверения перед допуском неизвестного лица в свой дом, тщательно проверить удостоверение, в случае сомнения обратиться для уточнения информации в «Харьковгаз», – отметила начальник управления клиентского сервиса Ирина Манько.На служебном удостоверении, которое обязательно имеет каждый работник ПАО «Харьковгаза» и которое должен предъявить потребителю, размещено фото работника, указана его должность, срок действия удостоверения, стоит подпись руководителя, логотип и печать ПАО «Харьковгаз». Кроме того, рабочие аварийно-диспетчерских служб, слесаря одеты в форму компании. Всех работников можно дополнительно проверить по телефону контакт-центра ПАО «Харьковгаз»«Харьковгаз» обращает внимание клиентов, что замена газового оборудования производится компанией по заявлению потребителя. Заявление потребитель самостоятельно предоставляет в центр обслуживания клиентов, по месту жительства. Стоимость работ оплачивается исключительно в безналичной форме в отделениях банка.Выезды аварийных бригад «Харьковгаза» осуществляются бесплатно, но по предварительному вызову потребителя, его родных, соседей. При этом, все без исключения работники компании перед снятием показаний счетчика, осмотром оборудования и сетей, попаданием в дом обязаны предъявить потребителю служебное удостоверение.