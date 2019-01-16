В Харьковской таможне ГФС выдали разъяснения все желающим осуществить таможенное оформление транспортных средств с иностранной регистрацией.

25 ноября 2018 вступил в силу Закон Украины от 08.11.2018 № 2611-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств».Законом Украины определено, что в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Закона ставки акцизного налога для легковых транспортных средств, бывших в употреблении (кроме транспортных средств отдельных категорий), которые ввозятся на таможенную территорию Украины физическим лицом для личного пользования в количестве одно легковое транспортное средство на такое лицо, определяются с применением коэффициента 0,5.С момента вступления указанного выше Закона Украины, Харьковской таможней ГФС с 25.11.2018 оформлено 1106 транспортных средств личного пользования граждан, которыми уплачено 94,1 млн грн таможенных платежей.Срок применения коэффициента 0,5 истекает 22.02.2019. После этого указанные транспортные средства будут облагаться акцизным налогом по полным ставкам.Кроме того, согласно Закону Украины с 23.05.2019 существенно усиливается ответственность за нарушение таможенных правил относительно транспортных средств личного пользования, временно ввозимых на таможенную территорию Украины или помещенных в таможенный режим транзита, вплоть до штрафа 170 000 грн или конфискации транспортных средств.