Вечером 14 января сосулька упала на "BMW", повредив стекло и капот автомобиля.

Инцидент произошел по переулку Плетневскому. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.Информацию подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.– Около 20.30 14 января харьковчанин сообщил в полицию, что на его машину "BMW" упала сосулька. Она повредила лобовое стекло и капот авто, - рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Харькова Карина Курбанова.Она добавила, что в результате инцидента никто не пострадал.Водитель написал заявление и дал пояснения. Собранные материалы переданы в Основянский отдел полиции.