Воспитанники Чугуевской детской художественной школы имени Репина получили всемирное признание на І Интернациональном детском художественном конкурсе-выставке «Новогодний подарок» во Франции.

Ученицы школы получили две золотые награды в возрастной категории до 10 лет и две золотые награды – в возрастной категории 11-13 лет.Конкурс впервые основан Международной академией искусств, культуры и науки Парижа. Работы учеников выполнены на рождественскую и новогоднюю тематику. В конкурсе приняли участие более 2500 детей со всего мира в возрасте от 5 до 16 лет.Выставка работ открылась к новогодним праздникам в Париже, Ницце. Завершится в конце января в Каннах на ежегодном Фестивале искусств. Школьники очень достойно представили Украину, Харьковскую область и город Чугуев, а детская художественная школа имени Репина в очередной раз признана лучшей.