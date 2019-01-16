Японские ученые из Университета Кагосимы смогли создать снотворное, которое не мешает мозгу воспринимать сигналы тревоги и позволяет просыпаться в случае опасности.

Отчет об их работе опубликовал журнал Frontiers in Behavioral Neuroscience, сообщает МедикФорум.Исследователи из Японии сообщили о разработке нового снотворного препарата, который получил название DORA-22. Испытания лекарства на мышах оказались очень успешными – созданное учеными снотворное позволяло просыпаться при сигналах опасности, а также быстро засыпать после пробуждения.Как поясняют научные специалисты, в норме человек, который спит без использования снотворного, вполне способен откликаться на шумовые сигналы, благодаря чему человек может проснуться – данный механизм спасает от возможных опасностей. Снотворные, к сожалению, негативно влияют на эту функцию мозга. К примеру, такие распространенные препараты как бензодиазепины вызывают сонливость, при которой способность мозга воспринимать внешнюю информацию оказывается подавленной. Ученые рассказали, что во врем тестов препарата из класса бензодиазепинов половина испытуемых участников не смогла проснуться при звуках пожарной сигнализации, сопоставимых по громкости с работающим вблизи от спящего человека пылесосом.Хотя новому снотворному еще предстоит пройти клиническое испытание на пациентах, исследователи уже допускают возможность того, чтосозданный ими препарат станет перспективной заменой традиционным бензодиазепинам.«Во время испытаний на мышах лекарство не мешало просыпаться при сигналах опасности, таких как запах лисы, тряска клетки, высокочастотный шум. Также оно позволяло быстро заснуть после пробуждения. При этом DORA-22 и триазолам (снотворное из класса бензодиазепинов) продемонстрировали одинаковое увеличение времени сна - на 30-40%», - сообщили авторы работы.