В некоторых европейских городах "зайцам" грозит штраф в размере 200 евро.Безбилетники в Германии заплатят в среднем 60 евро штрафа. В Париже «зайцам» нужно выложить 50 евро, в Лондоне — 45 евро. В Варшаве безбилетникам грозит 37 евро штрафа, в Праге – около 31 евро, а в Будапеште – 26 евро. Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».
Самые низкие штрафы в Бухаресте – 11 евро. Дороже всего безбилетный проезд может обойтись в Риме – до 200 евро.
В Стокгольме штраф 158 евро, а в Лиссабоне – на 145 евро. В Брюсселе и Вене придется уплатить по 107 и 103 евро соответственно, а в Цюрихе – 87. В Копенгагене и Осло – 101 евро, в Барселоне и Мадриде – по 80 евро.