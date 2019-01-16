В Киевском райсуде проходит очередное заседание по делу об аварии на Сумской.

Об этом сообщает Медиа группа Объектив.Адвокат Геннадия Дронова, водителя Volkswagen Touareg, просит суд вызвать для допроса экспертов, которые проводили исследование в Днепре.Перепелица пояснил, что поскольку другие участники процесса поставили под сомнение заключение Днепровских экспертов, он просит их допросить в рамках процесса.Перепелица спросил у экспертов как они установили скорость автомобиля Зайцевой, а также, почему в обвинительном акте Дронову вменяют нарушение 3 пунктов ПДД, а эксперты в заключении указали на нарушение им только двух пунктов ПДД.