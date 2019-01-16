КП "Буды водоканал" (Харьковский р-н, Харьковской обл.) подозревается в причинении ущерба государству в 727 тыс.грн.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной экоинспекции в Харьковской области. Проверку предприятия провели с 5 по 16 ноября 2018 г.Было зафиксировано, что с 16 ноября 2015 г. по 16 ноября 2018 года без специального разрешения на пользование подземными водами осуществлялся забор воды из 7 скважин предприятия, что является нарушением Кодекса Украины о недрах.Предприятию предъявлена претензия, материалы переданы в прокуратуру Харьковской области для открытия уголовного производства.