В пяти областях Украины начнется тестирование телемедицины.Уже в ближайшее время она заработает в сельских амбулаториях Кировоградской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областей. Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. Подробности – в сюжете Радио НВ.
"Лекарства находятся не в аптечке у врача, а в его голове"
По его словам, врачи смогут дистанционно проконсультировать пациентов в вопросах сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы и дерматологических заболеваний. В Украине уже сформирована сеть из 4223 сельских амбулаторий, однако нужно достроить еще 688 учреждения, добавил Зубко.
– Хорошая пословица, что лекарства находятся не в аптечке у врача, а находятся в его голове. Нам очень важно, чтобы максимально мы взяли тот опыт не только первого, но и второго уровня, и максимально предоставили его именно нашему украинцу непосредственно там, где он проживает, а не заставляли его лишний раз ехать в районную, областную или в киевскую больницу. Уже работает программа обеспечения как база данных, так и связь в некоторых областях между первым и вторым уровнем передачи электрокардиограмм, передачи анализов, – отметил Зубко.
Проект реализуется при поддержке правительства Канады и Всемирного банка, с которыми был подписан меморандум. Техническое задание для разработки программного обеспечения по внедрению телемедицины предоставила канадская компания Ontario Telemedicine Network, добавил вице-премьер.
Как пояснила Радио НВ главный врач клиники Лад Лариса Бойченко, телемедицину большинство людей понимают, как консультацию с врачом по видеосвязи. Это ошибочное мнение.
Нововведение должно облегчить жизнь самых больных
Нововведение заключается в том, что врачи, которые принимают пациентов в областных амбулаториях, при возникновении вопросов по заболеваниям смогут проконсультироваться со своими коллегами в городах, добавила Бойченко. По ее словам, это должно облегчить жизнь самих больных.
– Предполагается, что пациент приходит к врачу, врач его осматривает, ставит предварительный диагноз, и если врачу нужна консультация очень узкого специалиста, то, чтобы пациент не тратил деньги, время на поездку к такому специалисту, доктор связывается по видеосвязи с таким узким специалистом. Потому что, если доктор – высокий специалист, узкий специалист – будет не уверен в своих выводах, он диагноз не поставит и лечение не назначит, – объяснила Бойченко.
Телемедицина ускорит выздоровление пациентов в селах
Введение такой технологической помощи областным врачам и фельдшерам может ускорить процесс выздоровления пациентов, живущих в сельской местности, заявила в комментарии Радио НВ менеджер группы Реформа здравоохранения реанимационного пакета реформ Светлана Бубенчикова.
Квалификации самих украинских врачей хватит для эффективной работы новой системы, добавила эксперт.
– Та же врачебная практика, только получают они эти данные от пациента или фельдшера, который снимает эти показатели, дистанционно. Тем более, что эти четыре нозологии, они входят в программу Доступные лекарства, то есть, я думаю, что это достаточно такой точный шаг сделать и пилотные проекты по телемедицине именно по тем заболеваниях, входящим в программу Доступные лекарства. Это ускорит и получение диагноза, и получение лечения, – подчеркнула Бубенчикова.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что осенью 2017 года на программу по развитию сельской медицины было выделено 4 млрд гривен, в прошлом году дополнительно на сельскую медицину было заложено еще 1 млрд гривен.