Одним из погибших в страшной аварии под Чугуевом Харьковской области оказался капитан Госпогранслужбы Украины Сергей Маховой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил брат погибшего Максим Журавлев. В момент столкновения 34-летний боец ГПСУ находился за рулем автомобиля Hyundai."Понимаю, что очень много людей хотят проститься с моим братом. И мы не имеем права кому-то в этом отказать. Не знаю буду ли я и наша с Сережей мама присутствовать на похоронах. Мне хочется, чтоб он оставлялся живым в нашей памяти навсегда. Не осуждайте. Теперь наша жизнь делится на до и после, и она уже никогда не будет прежней", - написал брат погибшего.По его словам, прощание с Сергеем состоится 16 января. Место и время Журавлев обещал сообщить дополнительно.Напомним, смертельное ДТП произошло 14 января около 08:00 под Чугуевом. В результате столкновения легковушки и микроавтобуса Renault погибли четыре человека, еще девять попали в больницу. По предварительной информации, водитель Hyundai выехал на встречную полосу. Уголовное производство открыто по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").