Во избежание серьезных климатических изменений, передовые страны в мире переходят на возобновляемые источники энергии. Но, некоторые эксперты уверены, что этот трюк не пройдет, ведь человечеству все равно нужна дешевая и массовая электроэнергия.

Сегодня различные правительства квотируют производителей "зеленой" электроэнергии, снижают стоимость электрокаров, облагают дополнительными налогами потребителей ископаемого топлива и, не кривя душой, тратят сотни миллионы долларов на развитие возобновляемой энергии.В дискуссиях о солнечных батареях, ветряных электростанциях и даже водородных двигателях, упоминание ядерной энергии - своего рода моветон, поскольку такой вид производства слишком опасный и точно не вписывается в концепцию безмятежного эко-будущего.С этим не согласны многие, в том числе политолог Джошуа Гольдштейн и энергетик Стаффан Квист. На днях эксперты опубликовали материал в The Wall Street Journal о том, почему возобновляемая энергия не решит глобальные проблемы с климатом. Об этом сообщает НВ.Их главные аргументы - использование огромного количества земель для подобных станций и их малая продуктивность. По подсчетам Гольдштейна и Квиста, даже если каждя страна начнет внедрять возобновляемые источники энергии на том же уровне, что и Германия, - нам понадобится около 150 лет, чтобы снизить уровень углерода до безопасного.Во-первых, вряд ли всем государствам под силу такой резкий переход, а, во-вторых, даже если это и произойдет, 150 лет - слишком долгий период для решения надвигающихся климатических проблем.В недавнем отчете ООН указано, что у человечества осталось 12 лет, чтобы предотвратить глобальную катастрофу. Без срочных изменений, уже через 12 лет значительно возрастут риски засухи, наводнений, экстремальной жары и бедности для сотен миллионов людей.Поэтому Гольдштейн и Квист предлагают массово развивать ядерную энергетику. "Мир нуждается в безуглеродном источнике электричества, который можно очень быстро увеличить до огромных масштабов и обеспечить надежное круглосуточное снабжение электроэнергией, независимо от погодных условий. И все это без увеличения общей площади для производства. Ядерная энергетика отвечает всем этим требованиям", - пишут эксперты.Авторы указывают, что страхи и риски по поводу ядерной энергии слишком преувеличены. К примеру, по их словам, количество ядерных отходов гораздо меньше, чем количество токсичных отходов от угля и другого ископаемого топлива.Гольдштейн и Квист также говорят, что число погибших в результате Чернобыльской катастрофы меркнет в сравнении с числом людей, которые умерли от неядерных промышленных проишествий.Хотя, называя взрыв на Чернобыльской АЭС в 1986-м - единственным фатальным событием в ядерной энергетике за последние 60 лет, специалисты не указывают аварию на станции Три-Майл-Айленд в 1979-м и разрушение станции Фукусима-1 в 2011-м, которые также привели к серьезному радиоактивному загрязнению.Тем не менее, политолог и энергетик уверены, что мы должны снять стигму с ядерной энергетики, поскольку она может стать единственным способом, чтобы как можно скорее предотвратить климатическую катастрофу.Примечательно, что известным адептом ядерной энергии является основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс. Пару недель назад он опубликовал блог о том, что изучил в 2018-м и что хочет изменить в 2019-м.Одним из пунктов было изменение национальной энергетической политики и убеждение лидеров США возвратить продвинутые технологии производства ядерной энергии для учучшения состояния окружающей среды в будущем.