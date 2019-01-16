На месте строительства многофункционального комплекса по переработке твердых бытовых отходов в Дергачевском районе Харьковской области изучают состав получаемого полигонного газа.

Там пробурили 17 скважин, к каждой из которых подключается специальный прибор для вычисления состава газа – по количеству в нем метана, углекислого газа, кислорода и окислов серы. Эти данные специалисты будут изучать, чтобы подобрать нужное оборудование для переработки газа в электроэнергию. Исследование пытания планируется завершить в начале февраля.Скважины соединяет магистраль, которая проложена по всему полигону. Магистраль будет тянуться на строящийся полигон. Там будет проводиться очистка газа на газовой станции, дальше газ будет направляться в газопоршневые установки, сжигаться, и так будет вырабатываться электроэнергия.Получаемая электроэнергия с излишком будет обеспечивать весь комплекс. В начале работы мусороперерабатывающего комплекса на полигоне планируют вырабатывать около 2 МВт электроэнергии в час, а в последующем – увеличить эти показатели до 6 МВт.Скважины будут работать на старом, действующем и новом полигонах. Летом на действующем полигоне планируется пробурить еще 30 скважин и одновременно с засыпкой мусора уложить трубы для сбора газа на новом полигоне. Смонтировать всю газовую систему намерены этим летом. Благодаря новым технологиям окружающей среде будет наноситься минимальный вред. Кроме того, неприятные запахи будут практически неощутимы.Мусороперерабатывающий комплекс будет включать в себя новый современный полигон, установку для сбора и переработки газа и производственную часть – здание линии сортировки общей площадью 4000 м².Уже завершено строительство первых двух карт, строятся еще две, начато строительство цеха сортировки. Основной объем земляных работ планируется выполнить в течение четырех месяцев. К концу весны – завершить фундаментные работы и перейти к монтажу здания, параллельно монтируя оборудование, сообщили в Харьковском горсовете