В очередном отчете Главного управления статистики в Харьковской области приведены данные о подорожаниях в декабре 2018 года.

цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива – на 0,9% за счет повышения цен на сжиженный газ на 8,4%, тарифов на горячую воду, отопление – на 2,7%;

цены на овощи – на 16%;

цены на продукты питания и безалкогольные напитки – на 1,7%;

цены на молоко, масло, сыр и мягкий сыр (творог), молочные продукты и кисломолочную продукцию, муку пшеничную, макаронные изделия, масло подсолнечное – на 1,1-4,1%.

цены на алкогольные напитки и табачные изделия – на 2,2%.

Индекс потребительских цен в Харьковской области в декабре составил 100,9%, за год в целом – 111,2%.Возросли:Зато подешевели: мед, яйца, крупы гречневые, рис – на 1,5-3,2%.Элементарная экономика: спрос рождает предложение.Хотя и политика тоже: постоянно действующие рисово-гречневые наборы для электората тоже сыграли свою, пусть и небольшую, но эпизодическую роль.