В Харькове активисты выстроятся в живую цепь единства Украины в честь 100-летия со дня подписания Акта объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Об этом сообщили организаторы мероприятия в Facebook.Акция начнется во вторник, 22 января, в 18:30 возле памятника Шевченко.«День Соборности - напоминание о главной составляющей нашей неистребимости - нашем единстве, независимо от региона проживания. Только когда мы объединены - мы можем противостоять любому врагу», - отметили организаторы акции.