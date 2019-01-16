Юлия Светличная и Мирослав Лайчак обсудили дальнейшее развитие отношений между Харьковской областью и Словакией.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.Открывая встречу, глава ХОГА проинформировала Министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики, который в 2019 году также является действующим председателем ОБСЕ, о безопасности в регионе, работе с внутренне перемещенными лицами и показателях социально-экономического развития области. В частности, Юлия Светличная отметила промышленный рост, наблюдающийся в регионе.- Машиностроение растет уже 27-й месяц подряд. За последний год нам удалось создать более 7000 рабочих мест, из них 2000 - именно в промышленности, - привела данные руководитель области.Мирослав Лайчак отметил, что Украина является первой страной, которую он посещает в статусе действующего председателя ОБСЕ, и акцентировал, что в Харьковской области он уже второй раз за три последних месяца.- Когда я готовился к своему визиту в октябре, был очень приятно удивлен тем, каким образом здесь развиваются отношения - содержательно - между Харьковским регионом и Словакией, - отметил Министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики. - Есть побратимские отношения между Трнавой и Харьковской областью, но есть и новые пути кооперации, например, в сфере здравоохранения. Мне рассказали о том развитии, которого вы добились в своем регионе. Я хотел бы, конечно, поздравить вас с этим достижением.Мирослав Лайчак отметил значительные перспективы для дальнейшего развития отношений между Харьковской областью и Словакией и выразил уверенность в том, что открытие в Харькове Почетного консульства Словацкой Республики окажет положительное влияние на этот процесс.Подводя итоги встречи, Юлия Светличная отметила, что Харьковская область активно развивает международные отношения, ведь установление новых связей - это открытие новых возможностей. Она обозначила приоритетные направления сотрудничества со Словакией.- Сегодня мы ставим такие приоритеты: открытие новых промышленных площадок, развитие машиностроения, пищевой промышленности, проектов энергосбережения, а также образовательных программ, - сказала глава ХОГА. - Плюс 35% к прошлому году в наших торговых отношениях со Словакией - это только начало сотрудничества.