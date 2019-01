Этот день стал для поклонников группы особым с 2001 года по решению ЮНЕСКО.

Дата выбрана исходя из сочетания нескольких факторов. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб «The Cavern», где спустя четыре года начали выступать тогда еще известная только локальным фанам группа с оригинальным названием The Beatles в составе Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Пита Беста (ударника), которого еще спустя пару лет заменил Ринго Старр.Позднее, в 1964 году, 16 января журнал «Cashbox» присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде, после того как этот сингл разошелся в США миллионным тиражом всего за 10 дней.Ну а дальше вы знаете: 13 студийных альбомов, 10 «Грэмми», истерия на концертах и в аэропортах, прически «под битлов», первое место в списке величайших исполнителей всех времен и народов журнала Rolling Stone и так далее.16 января в честь этой знаменитой группы проводятся различные памятные мероприятия и кавер-концерты. Ну а еще это отличный повод переслушать любимые песни, напомнило издание «Вокруг света. Украина».