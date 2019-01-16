Двое неизвестных в балаклавах совершили нападение на офицера полиции в Харькове.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. Информация о происшествии на улице Краснодарской поступила в Немышлянский отдел полиции 16 января в 7:40.Установлено, что когда потерпевший выходил из подъезда, к нему подошли двое неизвестных. Нападавшие ударили мужчину и сделали несколько выстрелов из неустановленного оружия в голову, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле темного цвета.Пострадавший с ранениями головы и шеи доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянская отдела полиции. Работники полиции принимают все меры по установлению личностей злоумышленников и их задержание, введен план «Сирена».Полиция Харькова обращается к гражданам с просьбой, если вам известна какая-либо информация или вы стали свидетелем происшествия, сообщить в полицию по телефонам: 7или