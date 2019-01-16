В Харьковской области Дергачевский районный суд вынес приговор педофилу, который изнасиловал семилетнюю девочку.Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе следствия было установлено, что в конце июля 2016 года мужчина пригласил в гости двух детей, игравших возле его дома.
67-летний злоумышленник ранее не раз угощал девочек сладостями, поэтому они без страха пошли с ним. В доме осужденный играл с жертвами в непристойные игры, а затем заперся с одной из них в комнате и изнасиловал ребенка.
Мужчину признали виновным в развращении и изнасиловании малолетней и вынесли ему максимальный срок, предусмотренный за подобное преступление – 15 лет лишения свободы.