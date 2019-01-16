Сильная жара губительна для фермерских хозяйств страны. Власти опасаются пожаров.Власти страны обеспокоены резким скачком летних температур. Австралийцев просят без нужды не покидать помещений, сократить пребывание на улице, минимизировать физическую активность и обильно пить. Аномальная жара, по прогнозам, достигнет рекордного уровня в ближайшие недели. Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».
По данным Метеорологического бюро, в некоторых районах Нового Южного Уэльса (самой густонаселенной области Австралии), а также Южной Австралии и Виктории температура воздуха поднимется выше 45ºС.
И хотя лето для 4/5 населения страны ассоциируется с пляжным отдыхом и соревнованиями по крикету, необычно высокие температуры губительны для фермерских хозяйств. Многие из них до сих пор не могут оправиться от урона, нанесенного прошлогодней засухой.
– Такая погода плоха для летних зерновых культур, например, сорго, — говорит Фин Зибелл, экономист Национального банка Австралии. — Большинство фермеров восточного побережья все еще подсчитывают убытки от неурожая озимых сортов пшеницы, которые пострадали от недавней засухи.
Австралия — четвертый по величине экспортер пшеницы в мире, но в этом году страна собрала минимальный урожай за десятилетие.