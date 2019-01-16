Сильная жара губительна для фермерских хозяйств страны. Власти опасаются пожаров.

Власти страны обеспокоены резким скачком летних температур. Австралийцев просят без нужды не покидать помещений, сократить пребывание на улице, минимизировать физическую активность и обильно пить. Аномальная жара, по прогнозам, достигнет рекордного уровня в ближайшие недели. Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».

По данным Метеорологического бюро, в некоторых районах Нового Южного Уэльса (самой густонаселенной области Австралии), а также Южной Австралии и Виктории температура воздуха поднимется выше 45ºС.

И хотя лето для 4/5 населения страны ассоциируется с пляжным отдыхом и соревнованиями по крикету, необычно высокие температуры губительны для фермерских хозяйств. Многие из них до сих пор не могут оправиться от урона, нанесенного прошлогодней засухой.

– Такая погода плоха для летних зерновых культур, например, сорго, — говорит Фин Зибелл, экономист  Национального банка Австралии. — Большинство фермеров восточного побережья все еще подсчитывают убытки от неурожая озимых сортов пшеницы, которые пострадали от недавней засухи.

Австралия — четвертый по величине экспортер пшеницы в мире, но в этом году страна собрала минимальный урожай за десятилетие.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

В Испании нашли необычный меч эпохи Средневековья: фото-факт

Мир