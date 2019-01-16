Проверки прошли в Индустриальном районе после гибели автолюбителя в гараже.

Днем 14 января на ул. Таджикской, 21 после тушения пожара в боксе гаражного кооператива “Мотор” был найден мертвым 56-летний мужчина. Автомобиля в гараже не было, а горели домашние вещи и кровать.Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, были проверены кооперативы «Шанс» (ул. Ньютона, 124) «Сигнал» (ул. 12-го Апреля, 5б) «Мотор-1» (ул. Таджикская, 21) и «Автомобиль» (ул. Мира, 9). Администрации, охранникам кооперативов и автолюбителям спасатели сообщили о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности. В центре проверки – исправность электропроводки в гаражах.